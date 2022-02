Ericsson contro Apple: chiesta rimozione iPhone da negozi per violazione brevetti

Nel corso del 2021 Ericsson si è dimostrata agguerrita con alcuni colossi della tecnologia: la causa per violazioni contrattuali contro Samsung è stata solo una delle varie mosse importanti del gigante svedese delle telecomunicazioni. In queste settimane, invece, il nuovo bersaglio di Ericsson è Apple.

Stando a rapporti recenti ripresi anche da Gizchina, Ericsson starebbe cercando di impedire ai rivenditori brasiliani di avere in magazzino qualsiasi iPhone per la rivendita per presunta violazione di brevetti da parte della società di Cupertino. La battaglia prosegue ancora da dicembre 2021 e ha già visto Apple rispondere a Ericsson accusandola di “cattiva condotta nei negoziati per le licenze”.

Il battibecco è proseguito con una seconda ingiunzione preliminare da parte di Ericsson, la quale si è mossa non solo per i brevetti 4G ma anche quelli 5G di sua proprietà. L’obiettivo attuale è quello di fare pressione su Apple in Brasile, sebbene la vera diatriba legale abbia corso tra Europa e Stati Uniti.

Il tutto dovrebbe concludersi attorno ai mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, dato che il contenzioso ormai dovrà essere risolto in tribunale. Essendo che ambedue le parti non sembrano intenzionate a mollare la presa, possiamo prepararci a una sfida all’ultimo cavillo per avere la meglio dinanzi ai giudici competenti.

La Mela intanto sta celebrando nuovi record, dato che l’iPhone ha raggiunto la quota di mercato più alta di sempre.