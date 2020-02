Ericsson batte Huawei: nuovo record mondiale di velocità per il 5G

Nuovo record di velocità per il 5G. Ericsson infatti ha battuto il precedente dato di Huawei, che lo scorso novembre aveva impostato un massimo storico di 2,92 Gbps dalla rete di nuova generazione durante i test di interoperabilità.

Ericsson infatti ha raggiunto quota 4,3 Gbps con gli ultimi test. Il colosso delle comunicazioni, adottando una serie di nuove tecniche e l'Ericsson Radio System Street Macro 6701 è riuscito ad ottenere una velocità di downlink incredibile, utilizzando un dispositivo di test basato sul Modem-RF Snapdragon XGG5G di Qualcomm.

L'estensione è stata possibile grazie ad una nuova combinazione di soluzioni, caratterizzata dall'Ericsson Radio System e software 8CC che aggregano 800 MHz di banda.

La notizia di questo primato potrebbe avere ripercussioni importanti anche nella collettività, nei casi d'uso avanzati come il gaming in multiplayer, le esperienze in realtà aumentata e lo streaming video.

Nel comunicato stampa diffuso, Per Narvinger ha definito il risultato "fantastico" ed ha osservato che "equivale a scaricare un'ora di contenuti ad altissima definizione o 4K da un servizio di streaming in soli 14 secondi. Ericsson sta compiendo i primi passi per garantire che i fornitori di servizi siano in grado di offrire la migliore capacità e velocità di trasmissione dati su 5G. La soluzione testata consentirà non solo di offrire velocità più elevate, ma anche per implementare il 5G su larga scala ed in nuove opportunità commerciali".