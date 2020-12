Ericsson intenta causa contro Samsung: sul piatto 200 milioni di Dollari, ecco perché

Mentre Samsung continua a lavorare sulla nuova gamma di smartphone flagship Galaxy S21, di cui proprio nelle ultime ore è apparso online un video reale che mostra design e benchmark su Geekbench 5, il gigante svedese Ericsson ha deciso di intentare una causa negli Stati Uniti contro di lei per presunte violazioni contrattuali.

A riportare questa notizia sono stati i colleghi di SamMobile, sempre aggiornati quando sitratta del colosso sudcoreano. Secondo gli ultimi rapporti, Ericsson sostiene che Samsung non abbia rispettato gli impegni contrattuali sulle condizioni FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), ovvero un accordo volontario tra un’organizzazione interessata a dei brevetti e il titolare di tali brevetti.

Questa controversia legale, aperta presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale del Texas, potrebbe colpire abbastanza duramente entrambe le parti interessate: da un lato, Samsung potrebbe essere costretta a sborsare oltre 200 milioni di Dollari; dall’altro, invece, Ericsson rischierebbe di perdere tra 119,1 e 177,2 milioni di dollari ogni trimestre a partire dal primo trimestre del 2021 a causa delle attuali condizioni geopolitiche, dei pagamenti ritardati delle royalty sulla proprietà intellettuale da parte di Samsung e dei costi legali. L'azienda ha già chiarito che cercherà di recuperare queste spese quando la causa si concluderà e i contratti saranno stati concordati. Samsung non ha ancora rilasciato commenti ufficiali in materia.

Tra l’altro, questo non è un caso unico tra le due aziende: già nel 2012, infatti, per motivi simili Ericsson ha intentato un’altra causa contro Samsung che, due anni dopo, si è vista costretta a pagare 650 milioni di Dollari alla compagnia svedese.

A proposito di Ericsson, la azienda ha annunciato assieme a TIM e Qualcomm di avere raggiunto un nuovo record mondiale di velocità a lunga distanza in banda ultralarga con tecnologia 5G applicata all'FWA, raggiungendo la velocità di 1 Gigabit al secondo grazie a una antenna radio integrata Ericsson 5G mmWave ad alta potenza.