Ericsson si ritira dal MWC 2020 per il Coronavirus: si aggiunge ad Asus, LG e ZTE

Dopo il no di ASUS al MWC 2020, un altro marchio ha deciso di tagliarsi fuori e non partecipare alla fiera di Barcellona. Si tratta di Ericsson, che ha annunciato la scelta tramite una breve nota stampa .

In un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, Ericsson spiega che "a seguito dello scoppio e la continua diffusione del nuovo Coronavirus, abbiamo monitorato da vicino lo sviluppo e ci siamo messi in linea con le raccomandazioni delle autorità nazionali competenti e degli organismi internazionali come l'OMS. La società ha già adottato una serie di misure precauzionali per garantire la salute e sicurezza dei dipendenti e per ridurre al minimo l'impatto sulle operazioni dell'azienda".

Tuttavia, a seguito di "un'estesa valutazione interna del rischio", Ericsson ha deciso di non partecipare al Mobile World Congress.

Il CEO e presidente della società, Borje Ekholm, ha affermato che "la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, clienti ed altri parti interessate rappresentano la massima priorità. Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera e non vedevamo l'ora di presentare le nostre ultime innovazioni al MWC di Barcellona. E' un peccato, ma crediamo fermamente che che la decisione commerciale più responsabile sia quella di ritirarci dall'evento quest'anno".

Un'altra doccia fredda quindi per GSMA, che però la scorsa settimana aveva confermato che il MWC si terrà regolarmente.