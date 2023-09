Ernest Hemingway e sua moglie sono sopravvissuti a due schianti aerei diversi

Nel 1954, Ernest Hemingway, l'icona della letteratura americana, e sua moglie Mary Welsh, decisero di avventurarsi nei cieli dell'Uganda per un tour panoramico. Il destino, però, aveva in serbo per loro un copione diverso da quello idilliaco che avevano immaginato.

A bordo di un piccolo Cessna, il loro aereo urtò un cavo del telegrafo e precipitò sulle rive del Nilo, infestate dai coccodrilli. Nonostante la situazione disperata, la coppia e il pilota passarono la notte all'aperto, dividendo birra e whisky come se fossero in un campeggio estremo.

La mattina seguente, una barca turistica li avvistò e li portò in salvo in una città vicina. Ma la sfortuna non aveva ancora finito con loro: il secondo aereo che avrebbe dovuto portarli in salvo si schiantò poco dopo il decollo, prendendo fuoco. Hemingway, troppo grande per passare attraverso la finestra, usò la testa per sfondare la porta e liberare se stesso e sua moglie.

Le conseguenze furono gravi: fratture craniche, ustioni e lesioni interne che avrebbero segnato gli ultimi anni della sua vita. La storia di questa doppia tragedia aerea è stata recentemente riportata alla luce grazie a una lettera scritta da Hemingway, venduta all'asta per 237.055 dollari. Nel documento, l'autore riflette sulle circostanze straordinarie e sulle ferite che hanno oscurato i suoi ultimi anni.

Nonostante tutto, il suo spirito rimase indomito, un testamento alla resilienza umana di fronte all'avversità. Lettere del genere vengono spesso messe all'asta: come questa di Galileo (oltretutto falsa) e quella antisemita nei confronti del grande Albert Einstein.