Ernie di Baidu ha superato GPT-4 e ChatGPT in alcuni test

Ernie Bot di Baidu, la risposta cinese a ChatGPT, avrebbe già superato il chatbot di OpenAI in alcuni test ed in diverse aree chiave. È quanto afferma il gigante asiatico ed il giornale China Science Daily, secondo cui Ernie 3.5 avrebbe riportato performance superiori a ChatGPT in vari test.

Nella fattispecie, Ernie 3.5 ha battuto GPT 4 (ovvero l’ultimo modello multimodale della compagnia americana) in alcune prove in lingua cinese. Nel test citato dalla rivista China Science Daily, si legge che Ernie avrebbe superato gli esami standard di ammissione e l’esame finale in lingua cinese sia per entrare all’università che di laurea in giurisprudenza.

Discorso diverso invece per i test in lingua inglese, dove era indietro a GPT-4 ma davanti a ChatGPT.

In un altro test ci si è concentrati sul cinese e su 13mila domande a scelta multipla su più di 50 argomenti diversi. Qui, Ernie 3.5 è risultati migliore a ChatGPT e GPT-4.

Infine, in una terza prova contenente domande su vari argomenti come scienze e discipline umanistiche, sviluppato da un gruppo di università statunitensi, Ernie 3.5 ha riportato risultati peggiori sia a ChatGPT che GPT-4.

Insomma, se in alcuni test ChatGPT continua ad essere superiore, in altri Ernie sta mostrando i suoi muscoli.