Tra gli eroi sconosciuti della Prima Guerra Mondiale lui li batte tutti

Durante gli scontri più aspri della Prima Guerra Mondiale, un eroe insolito emerse dalle trincee fumanti dell'Argonne, portando speranza e salvezza a centinaia di soldati intrappolati. Non era un generale decorato né un soldato dotato di straordinario coraggio fisico; era Cher Ami, un piccione viaggiatore.

Nato nel 1918, Cher Ami divenne uno dei piccioni del Corpo dei Segnali dell'Esercito degli Stati Uniti inviati in Francia per assistere nelle comunicazioni sui campi di battaglia. In un'epoca in cui telefono e radio erano ancora agli albori e non sempre affidabili, i piccioni viaggiatori come lui rappresentavano una risorsa preziosa per le forze armate.

Il suo valore fu dimostrato in maniera eclatante durante l'Offensiva della Mosa-Argonne nel 1918, quando il 77° Divisione, conosciuta come "Lost Battalion", si trovò tagliata fuori e sotto pesante bombardamento nemico. La situazione divenne critica il 4 ottobre, con le bombe americane che iniziavano a cadere sulle loro posizioni a causa di un tragico errore. Isolati e senza possibilità di comunicazione via radio, l'ultima speranza per la la Divisione fu affidata a Cher Ami.