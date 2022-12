L'erosione della spiaggia fa emergere un oggetto sepolto da più di 25 anni

Negli Stati Uniti l'erosione della spiaggia causata dall'uragano Nicole e Ian sembra aver portato alla luce un oggetto sepolto sotto la sabbia da più di 25 anni. La notizia arriva da Daytona Beach Shores nella contea di Volusia, in Florida, quando i passanti hanno osservato una struttura alquanto particolare.

Così come riporta il New York Times, il lungo oggetto sembra essere per lo più fatto di legno e metallo e misura circa 24 metri da un capo all'altro. Attualmente gli addetti ai lavori lo stanno esaminando per capire la sua origine.

"È un mistero", afferma al NYT Tamra Malphurs, portavoce di Volusia County Beach Safety. "Molte persone pensano che sia una vecchia nave di qualche tipo." Secondo altri pareri, invece, l'oggetto non è nient'altro che un vecchio molo o addirittura il palco di un vecchio circuito NASCAR della comunità locale.

Quello che ha impressionato gli addetti ai lavori, tuttavia, più che il ritrovamento è stata l'erosione della spiaggia. "Non vedevamo questo tipo di erosione da molto tempo", ha affermato ai media locali Tammy Malphurs, vice capo della sicurezza della spiaggia di Volusia. "Sono stato sulla spiaggia probabilmente da 25 anni ed è la prima volta che l'ho vista così."

I modelli meteorologici estremi, guidati dai cambiamenti climatici, hanno portato alla luce una serie di oggetti insoliti in tutto il mondo: dai villaggi perduti a numerosi cadaveri.