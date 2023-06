L'ultimo errore di ChatGPT potrebbe costarle caro: OpenAI finisce in tribunale

Mentre OpenAI sviluppa cautamente GPT-5 per evitare gli "strafalcioni" (e le conseguenti critiche) delle versioni 3, 3.5 e 4 del suo Large Language Model, pare che ChatGPT sia finita in grossi guai legali negli Stati Uniti, dove un presentatore radiofonico ha deciso di denunciare OpenAI per la condotta del suo Chatbot.

La vicenda, riportata da WCCFTech, riguarda Mark Walters, nota figura radiofonica degli Stati Uniti e fondatore di CCW Broadcast Media LLC, una delle maggiori compagnie radiofoniche della Georgia. Walters ha citato OpenAI in giudizio per via di alcune risposte di ChatGPT legate alla sua figura: secondo l'IA, infatti, l'host americano sarebbe stato accusato di appropriazione indebita e di frode ai danni di alcune organizzazioni no-profit della Georgia. Ovviamente, Walters non ha ricevuto alcuna accusa di questo tipo.

Il conduttore radiofonico ha dunque denunciato OpenAI il 5 giugno, portando il caso davanti alla Corte Superiore della Contea di Gwinnett, in Georgia. Walters chiede ad OpenAI di pagare un risarcimento, ma i documenti processuali non spiegano ancora di quanto sia l'ammontare richiesto. La causa legale è tuttavia di primaria importanza perché ci potrebbe indicare se OpenAI sarà considerata realmente responsabile di fronte alla legge per le inesattezze riportate da ChatGPT, con una decisione finale che potrebbe estendersi anche a Google e Microsoft e alle rispettive IA, creando un importante precedente nella giurisprudenza americana relativa all'Intelligenza Artificiale.

Al momento, è difficile prevedere l'andamento della causa legale, anche perché si tratta della prima nel suo genere. Sicuramente, OpenAI cercherà di difendere il proprio Chatbot, ribadendo che gli errori, anche grossolani, del suo LLM fanno parte delle sue modalità di apprendimento. Tuttavia, resta da capire se i giudici americani considereranno o meno la startup di Sam Altman responsabile per gli errori della sua IA.