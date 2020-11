L'errore ingegneristico che ha causato la scomparsa di un lago in poche ore

Appena fuori Vermilion Bay, nel sud della Louisiana, vi si trovava un piccolo lago chiamato Peigneur, poco profondo (giusto 3 metri) che una mattina del 1980 scomparì a causa di un piccolo errore ingegneristico. Com'è successo e in che stato è oggi?

Il 20 novembre del 1980 un team di perforatori petroliferi si diresse per una giornata di scavi esplorativi nel lago alla ricerca della preziosa materia, la cui fuoriuscita alle Mauritius è davvero tragica. Durante i perforamenti si accorsero che nonostante continuassero a provarci, non riuscivano a bucare il terreno con il trapano, che sembrava bloccarsi. Ma certo non era questo il problema principale: poiché il lago si è improvvisamente trasformato in un vortice davanti ai loro occhi, portando giù con sé le loro attrezzature, le barche e persino un'isoletta.

La motivazione? Una miniera di sale che giaceva al di sotto del lago da oltre un secolo che immagazzinò l'acqua al suo interno, invadendo tuttavia anche i laghi in prossimità. Non vi fu molto tempo da quando il team cercò di estrarre il trapano bloccato nel terreno, anche se fortunatamente riuscì comunque a mettersi in salvo. Una volta ristabiliti gli equilibri e il corso dell'affluente il lago è diventato il più profondo della Louisiana, con ben 1km di profondità.

L'ingegnere che causò questo enorme disastro, il quale costò svariati milioni alla ditta petrolifera Texaco, esattamente 32, si servì di una mappa 2D, ma chiaramente un mondo tridimensionale non può essere sempre fedelmente rappresentato. Utilizzò la proiezione cilindrica cartografica di Mercatore, proposta nel 1569 dal fiammingo Gerardo Mercatore.

Il disastro di Texaco, costato milioni di risarcimento per la Louisiana, è stato utilizzato spesso per la propaganda anti-petrolifera e in effetti apre gli occhi sugli enormi problemi che queste azioni potrebbero causare, le conseguenze potrebbero essere tragiche visti gli effetti che le fuoriuscite di petrolio causano nei mari.