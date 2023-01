Quali errori si commettono caricando lo smartphone? Alcune questioni da tenere a mente

Gli smartphone più riparabili del 2022 ci insegnano che intervenire su dispositivi danneggiati sta diventando molto più facile, ma è sempre meglio prevenire piuttosto che trovarsi a spendere tanti soldi nella sostituzione dei componenti. Vediamo, pertanto, gli errori che si commettono quando si caricano gli smartphone.

La batteria è, del resto, una delle parti più propense a danneggiarsi nel caso in cui si utilizzi male il telefono. Basta una ricarica svolta senza tenere a mente alcune questioni al fine di peggiorare la salute delle celle e ritrovarsi costretti a inviare in assistenza il device o sostituire l’intera batteria fuori dalla garanzia pagando non poco.

Come si può evitare tutto questo? Anzitutto, è sempre meglio non utilizzare caricabatterie non ufficiali: poiché la stragrande maggioranza dei produttori ormai fornisce connettori e caricatori appositi per il tipo di batteria in dotazione allo smartphone, specie quelli con ricarica ultrarapida, l’ideale è acquistare l’accessorio direttamente dal produttore del telefono o, altrimenti, un caricabatterie di terze parti compatibile con il proprio modello.

Secondo dettaglio importante è evitare di portare il dispositivo al 100% durante la ricarica: secondo diversi studi, infatti, la percentuale appropriata varia dal 20% all'80%, in quanto una carica completa – o una carica in eccesso - può portare alla riduzione dell’autonomia del dispositivo. Di conseguenza, l’ideale è anche rimuovere immediatamente il caricabatterie una volta completato il processo di ricarica – a meno che il vostro smartphone non supporto l’interruzione automatica della carica una volta arrivata al 100%. In altri termini, se siete abituati a ricaricare il telefono di notte è meglio cambiare usanze per salvaguardare la salute della batteria.

Altrettanto importante è non ricaricare il dispositivo mobile in posti particolarmente caldi, poiché le alte temperature sollecitano la batteria e ne fanno perdere la capacità molto più rapidamente. Infine, giocare e guardare video mentre lo smartphone è collegato al caricabatterie è sconsigliato in quanto può provocare la distorsione dei cicli di ricarica.