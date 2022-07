Erutta il vulcano giapponese Sakurajima: ecco le straordinarie immagini

Proprio qualche ora fa, nella notte di Domenica 24 luglio, il vulcano Sakurajima, sulla principale isola meridionale del Giappone, Kyushu, è esploso eruttando cenere e rocce in un tripudio piroclastico. Le immagini riprese dai diversi video regalano una splendida dimostrazione della potenza della natura.

Fortunatamente non ci sono state segnalazioni immediate di danni o feriti nelle città vicine, la cosa ovviamente più importante, ma ai residenti è stato comunque consigliato di evacuare la zona interessata.

L'Agenzia Meteorologica Giapponese ha affermato che il vulcano Sakurajima è esploso intorno alle 20:05, emettendo rocce (anche di grandi dimensioni) fino a 2,5 chilometri di distanza nella prefettura meridionale di Kagoshima.

Le immagini trasmesse in diretta della televisione pubblica giapponese, NHK, mostravano grandi fiammate arancioni che lambivano il cratere da vicino, oltre ad una colonna di fumo scuro di cenere che si alzava dalla cima della montagna verso le sommità del cielo notturno.

Yoshihiko Isozaki, membro della Camera dei Consiglieri del Giappone, ha affermato: "Abbiamo messo la vita delle persone al primo posto e faremo del nostro meglio per valutare la situazione e rispondere a qualsiasi emergenza".

Anche se per ora non ci sono rischi, le autorità hanno comunque invitato i residenti della zona a prestare massima attenzione agli ultimi aggiornamenti dei Centri Operativi di Sicurezza, per evitare rischi inutili per le loro vite.

L'Agenzia Meteorologica Giapponese (che si occupa anche di vulcani e terremoti) ha affermato di aver alzato l'allerta eruzione al livello più elevato (dei cinque disponibili) e che a circa 120 residenti, in due città nei pressi del vulcano, è stato comunque consigliato di lasciare le loro case.

L'agenzia ha inoltre avvertito di aver ricevuto evidenze della caduta di rocce vulcaniche in aree entro 3 chilometri dal cratere e del possibile flusso di lava, cenere e gas pericoloso entro 2 chilometri. L'allerta delle autorità rimane quindi massima.

Una curiosità: Sakurajima, a circa 1.000 chilometri a sud-ovest di Tokyo, è uno dei vulcani più attivi del Giappone ed ha ripetutamente eruttato durante gli anni (questa ad esempio una passata eruzione del Sakurajima nel 2019). Inizialmente era un'isola ma divenne una penisola in seguito ad una potente eruzione avvenuta nel lontano 1914.

Se siete affascinati dalla potenza esplosiva dei vulcani, ecco un altro incredibile video che mostra l'eruzione del vulcano Semeru in Indonesia. Immagini davvero spaventose.