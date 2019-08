Eruzione sottomarina crea una gigantesca isola di pomice nell'Oceano Pacifico

Un ammasso di pomice emersa da un'eruzione sottomarina di un vulcano nell'Oceano Pacifico si sta lentamente spostando verso la costa australiana. Oltre alla spettacolarità del fenomeno, "l'isola galleggiante" potrebbe portare benefici alla Grande Barriera Corallina.

L'ammasso copre ben 150 chilometri quadrati (circa 20.000 campi da calcio) sulla superficie dell'oceano ed è composto da una roccia vulcanica (la pomice) che è abbastanza leggera da galleggiare sulla superficie dell'acqua.

Le immagini satellitari hanno rivelato per la prima volta la gigantesca formazione sulla superficie dell'acqua il 9 agosto. Le testimonianze più incredibili sono arrivate dalla velista Shannon Lenz (che ha condiviso il video su Youtube) e dal catamarano ROAM (in calce all'articolo).

"Abbiamo navigato attraverso un campo di pomice per 6-8 ore, il più delle volte non c'era acqua visibile", ha scritto Lenz. Mentre il fenomeno vulcanico potrebbe costituire un pericolo per la navigazione, gli scienziati accolgono con gioia la notizia sulla formazione di questa "isola", soprattutto dal momento che la chiazza di pomice è in viaggio verso la costa orientale dell'Australia.

"Questo fenomeno potrebbe rifornire la Grande Barriera Corallina", afferma il geologo Scott Bryan della Queensland University of Technology (QUT). "Al momento la pomice sarà nuda e sterile, ma nelle prossime settimane inizierà ad attirare nuovi organismi", afferma Bryan.

Ogni pezzo di pomice è un "camper" per gli organismi acquatici come alghe, cirripedi, coralli. Queste forme di vita marine potranno aiutare a rigenerare parzialmente la materia organica della grande barriera corallina.

Purtroppo però, questo non è sufficiente per salvarla. "Le barriere coralline spariranno se non affrontiamo il riscaldamento antropogenico", ha twittato il biologo marino Terry Hughes della James Cook University in risposta all'evento.