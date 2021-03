L'eruzione del Vesuvio uccise gli abitanti di Pompei in un tempo incredibilmente breve

In un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports, gli scienziati hanno calcolato il tempo che impiegò l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. a sterminare gli abitanti di Pompei.

Ci vollero solo 17 minuti. Morirono circa 2000 persone inghiottite non dalla lava, ma a causa della gigantesca nuvola di cenere ardente e gas espulsa dal vulcano (chiamato flusso piroclastico). Il modello dei ricercatori ha scoperto che la nuvola, che aveva una temperatura di oltre 100 °C, probabilmente inghiottì la città dopo 10-20 minuti l'eruzione.

Studi precedenti affermarono che le persone non morirono per asfissia, ma per il caldo estremo che si gettò su di loro. Tuttavia nel nuovo studio gli esperti affermano che, poiché alcuni frammenti di abbigliamento sono sopravvissuti e non sono stati bruciati, la nube di cenere aveva una temperatura inferiore del punto di degradamento dei tessuti come seta e lana.

Il nuovo documento, quindi, suggerisce che la città di Pompei venne oscurata dal flusso piroclastico per 10-20 minuti, con una durata media di 17 minuti; un tempo abbastanza lungo da essere letale. Secondo i ricercatori, infatti, gli esseri umani possono sopravvivere all'aria calda pura a 200-250 ° C per 2-5 minuti, ma la cenere calda inalabile riduce enormemente questo lasso di tempo.

Una prova di quanto detto proviene dai sopravvissuti delle eruzioni del vulcano Merapi, a Giava (Indonesia), nel 1994 e nel 2010.