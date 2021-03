Eruzione vulcanica da vicino con un drone: ecco lo spettacolare video

Dopo il video del drone che ha fatto "impazzire" Hollywood, torniamo a trattare un altro filmato girato allo stesso modo. Tuttavia, questa volta il soggetto è l'eruzione di un vulcano. Sì, avete capito bene: qualcuno ha deciso di riprendere il tutto il più vicino possibile.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come potete vedere nel video riproducibile mediante il player presente qui sopra, caricato dal canale YouTube "Bjorn Steinbekk - A guy with a drone", il drone viene portato a ridosso della lava. Nonostante il contenuto multimediale abbia una durata esigua, ovvero pari a 16 secondi, le riprese sono mozzafiato e stanno ovviamente attirando l'attenzione mediatica.

In ogni caso, l'eruzione vulcanica che si può vedere nel video è relativa al vulcano Fagradalsfjall, che si trova in Islanda. Tutto è partito venerdì 19 marzo 2021, quando il vulcano si è "risvegliato" mediante l'eruzione, cosa che non avveniva da circa 800 anni. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, in quanto l'evento è stato molto contenuto e nessuno si è fatto male.

La piccola portata dell'eruzione ha inoltre consentito agli appassionati di droni di realizzare dei video come quello che sta facendo il giro del Web in queste ore, nonché ai "curiosi" di recarsi relativamente vicino alla lava. Tra l'altro, il succitato canale non si è limitato a caricare un singolo contenuto, dato che esiste anche un secondo video dalla durata di 18 secondi, altrettanto spettacolare.