La più grande eruzione vulcanica della storia ha creato l'Anno senza estate

Sapevi che nel 2016 è caduto il 200° anniversario dell’Anno senza estate? Nell’aprile del 1815 il vulcano Tambora eruttò in Indonesia provocando cambiamenti ambientali quasi catastrofici. L’esplosione uccise istantaneamente 10.000 persone.

Una dozzina di miglia cubiche di detriti furono gettati nell’atmosfera. E i gas, compreso il biossido di zolfo, raggiunsero la stratosfera. Quando l’anidride solforosa viene convertita in acido solforico può rimanere nell’atmosfera per un paio di anni.

Questo fenomeno ha agito come riflettore impedendo a tantissima energia solare di raggiungere la superficie terrestre e provocandone un cospicuo raffreddamento.

Per l’emisfero settentrionale fu un evento epocale. A giugno c’erano 51 cm di neve nel New England e la popolazione era entusiasta di poter divertirsi con le slitte. Tuttavia, da maggio a settembre in Irlanda piovve 142 giorni su 153; un’epidemia di colera colpì l’Asia; tantissimi raccolti in America fallirono, dando origine ad una grande migrazione verso ovest.

Questo tipo di clima cupo e infelice dell’estate del 1816 ispirò anche Lord Byron nel salotto di Villa Diodati. Egli spinse i suoi ospiti a dilettarsi raccontando storie da brividi. Quell’esperienza fu il trampolino di lancio per la giovane Mary Shelley, che si recò nella sua stanza a lume di candela e iniziò a comporre l’illustre Frankenstein.

Ma, in Indonesia, l’eruzione fu disastrosa e circa decine di migliaia di persone morirono nelle isole vicine, molte di fame, dopo che i raccolti e le foreste furono distrutti e l’acqua dolce fu contaminata. Le conseguenze furono globali e interessarono numerosi ambiti, dalla società all’economia. Dilagava la povertà e la carestia.

Ci sono voluti molti anni di ricerche per ricostruire quest’avvenimento epocale. Fu davvero la più grande esplosione vulcanica della storia dell’umanità: più grande di quella del Vesuvio del 79 d.C. e del Krakatoa nel 1883.