L'eruzione vulcanica di questo vulcano non causò un'estinzione 140 mln di anni fa

Sulla Terra ci sono state 5 grandi estinzioni di massa. Tuttavia altri eventi estintivi minori si sono sicuramente verificati nella lunga storia del nostro pianeta. Alcuni di questi eventi minori potrebbero essere stati innescati da alcune eruzioni vulcaniche delle Grandi Province Ignee (LIP).

Questi LIP sono enormi vulcani che producono milioni di chilometri cubi di magma basaltico in un tempo molto breve. Sebbene queste eruzioni vulcaniche siano state collegate a estinzioni di massa sulla Terra, una nuova ricerca mostra che una delle Grandi Province Ignee potrebbe non aver avuto alcun effetto sul clima o causato estinzioni.

Lo studio si è concentrato sulla provincia del Paraná Magmatic in Brasile, che produsse circa un milione di chilometri cubi di magma. Quando questo LIP esplose, 140 milioni di anni fa, il Sud America e l'Africa erano collegati e facevano parte del supercontinente del Gondwana. Molti studi hanno suggerito che questo evento abbia causato un cambiamento climatico globale e, successivamente, una piccola estinzione di massa con una riduzione della concentrazione di ossigeno negli oceani.

La nuova ricerca, presentata dagli autori su The Conversation, mostra che la Grande Province Ignea esplose molto rapidamente, circa un milione di anni dopo l'estinzione di massa e quindi è improbabile che sia stata la causa dell'evento. L'eruzione in questione, inoltre, non causò alcun cambiamento climatico, probabilmente perché intorno al cratere non erano presenti sedimenti ricchi di materiali volatili.