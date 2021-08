L'eruzione di un vulcano Giapponese ha fatto emergere una nuova isola

In Giappone è stata scoperta un’isola di circa 1 chilometro di diametro, emersa per merito dell’eruzione del vulcano sottomarino Fukutoku-Okanoba.

La scoperta, opera della guardia costiera Giapponese, è da attribuire alle osservazioni dall’alto dell'eruzione del vulcano situato nelle isole Ogasawara nell’oceano Pacifico, che continua a destare preoccupazioni per la grande quantità di cenere che sta depositando nelle acque circostanti.

La nuova isola richiama la forma di una “C” ed è collocata 1200 chilometri a sud di Tokyo. Rappresenta l’ultima di una serie di terre emerse a causa dell'attività vulcanica della zona; queste isole sono state confermate nell'area nel 1904, 1914 e 1986, e sono state tutte sommerse a causa dell'erosione delle onde e delle correnti.

Considerando lo storico è quindi improbabile che la nuova isola rimanga in superficie per molto tempo, anche valutando quella emersa nel 1986 che è stata sommersa dal mare dopo appena due mesi. Inoltre data l'incessante attività vulcanica, la guardia costiera Giapponese ha diramato un comunicato ufficiale per invitare alla cautela chiunque navighi o voli sulla zona colpita.