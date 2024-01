L'eruzione del vulcano Santorini è stata davvero devastante 500.000 anni fa

Circa 520.000 anni fa, il vulcano sottomarino vicino all'isola greca di Santorini ha prodotto un'eruzione così massiccia da superare di 15 volte la potenza dell'eruzione di Tonga del 2022. Questa scoperta, emersa da recenti ricerche condotte nel Mediterraneo, rivela che l'evento ha espulso almeno 90 chilometri cubici di roccia vulcanica e cenere.

Per farvi capire, l'evento di Tonga ha rilasciato "solo" 6 chilometri cubici di roccia e cenere nel 2022.

Gli scienziati, guidati da Tim Druitt, professore di vulcanologia presso l'Università di Clermont Auvergne in Francia, hanno analizzato strati di pomice e cenere spessi fino a 150 metri sul fondale marino. Questi depositi indicano che l'eruzione di Santorini è stata una delle più violente mai registrate nell'arco vulcanico ellenico.

La scoperta è stata possibile grazie a perforazioni marine intorno a Santorini, effettuate tra il 2022 e il 2023, che hanno permesso di esaminare sedimenti fino a 900 metri sotto il fondale marino.

L'eruzione sottomarina in questione rappresenta un evento significativo nella storia vulcanica europea, mostrando che l'arco vulcanico ellenico è capace di produrre eruzioni sottomarine di enormi proporzioni. Sebbene qualcosa di tale scala non sia prevista per la Grecia nel prossimo futuro, il vulcano continua ad alimentare eruzioni di lava e piccole esplosioni.

L'ultima risale al 1950, con emissione di lava che non ha rappresentato una minaccia significativa.