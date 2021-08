Eruzioni vulcaniche moderate possono essere nefaste per l'economia: ecco perché

Le eruzioni sono certamente fenomeni davvero spaventosi. I pericoli di questi eventi sono ampiamenti conosciuti e lo scoppio di un supervulcano potrebbe persino devastare il pianeta. Tuttavia, secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, non è necessaria una eruzione estrema per innescare una catastrofe globale.

Eventi vulcanici su scala molto più ridotta, infatti, possono ancora scatenare caos sufficiente per mettere in pericolo il mondo intero. "Anche un'eruzione minore, in una delle aree che identifichiamo, potrebbe eruttare abbastanza cenere o generare scosse abbastanza grandi da interrompere le reti che sono fondamentali per le catene di approvvigionamento globali e i sistemi finanziari", afferma Lara Mani, ricercatrice dell'Università di Cambridge.

Ad esempio, l'eruzione di magnitudo 6 del Monte Pinatubo nelle Filippine, avvenuta nel 1991, è stata circa 100 volte più potente dell'eruzione di magnitudo 4 dell'Eyjafjallajökull (sì, il nome è impossibile da ripetere è inutile provare) in Islanda nel 2010. Nonostante ciò, quella dell'Eyjafjallajökull si è rivelata l'eruzione vulcanica più costosa della storia, con un danno di 5 miliardi di dollari per l'economia globale.

Eruzioni potenti, quindi, non necessariamente sono da considerare un pericolo. Questo, perché, intorno a questa zone non ci sono infrastrutture "di valore", a causa della pericolosità del sito. Tuttavia, infrastrutture come passaggi di navigazione internazionale, cavi di telecomunicazioni sottomarini e rotte di trasporto aereo sembrano essere situate in zone esposte a eruzioni vulcaniche su scala moderata.

Gli scienziati hanno individuato sette di questi luoghi in tutto il mondo, dove gli elementi infrastrutturali critici si trovano pericolosamente vicini a delle possibili eruzioni di magnitudo da 3 a 6. Ad esempio Taiwan, paese che produce una grandissima quantità di microchip mondiali, si trova vicino al Tatun Volcanic Group (TVG).

Negli Stati Uniti, d'altra parte, eruzioni moderate nel nord-ovest del Pacifico hanno il potenziale per interrompere il commercio e i viaggi nelle Americhe, causando enormi danni economici. In Islanda, invece, eruzioni vulcaniche hanno il potenziale per creare un punto critico nel Nord Atlantico, causando gravi ritardi alle reti commerciali e di trasporto.

Non solo: ci sono altri punti critici nel Mediterraneo, in Malesia e nello stretto di Luzon, un percorso chiave per i cavi di telecomunicazioni sottomarini che collegano Cina, Hong Kong, Taiwan, Giappone e Corea del Sud. "È tempo di cambiare il modo in cui vediamo il rischio vulcanico estremo", afferma Mani.

A proposito: sapete che un'eruzione vulcanica è collegata alla nascita dell'Impero Romano?