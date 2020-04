L'eruzioni del vulcano Kīlauea potrebbe essere stata innescata da violenti piogge

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature esamina un possibile colpevole dell'eruzione del vulcano Kīlauea, che nel 2018 aprì una serie di nuove fessure eruttive nella East Rift Zone, producendo fontane di lava che coprirono oltre 35 chilometri quadrati di area.

Gli scienziati concordano sul fatto che l'evento del 2018 sia stato probabilmente prodotto da un accumulo di pressione magmatica sul vulcano combinato con un indebolimento a lungo termine nella zona della frattura, tuttavia ammettono che l'esatto meccanismo di iniziazione del processo rimanga senza risposta.

Il nuovo studio, condotto da alcuni ricercatori dell'Università di Miami, afferma che, in vista dell'eruzione del 2018, nelle Isole Hawaii ci furono diversi mesi di piogge anomale ed estreme. Al suo apice, questo periodo insolitamente umido culminò in un acquazzone record nella vicina Kauai, scaricando 1.26 metri di pioggia in 24 ore, un record senza precedenti negli Stati Uniti.

Vi starete domandando: cosa c'entra un pioggia violenta con un'eruzione vulcanica? "Kīlauea è un sistema idrogeologicamente complesso, quindi non esiste una risposta semplice", dichiara a ScienceAlert il vulcanologo Jamie Farquharson, autore dello studio. Il sottosuolo poco profondo attorno al vulcano è costituito da roccia basaltica porosa, che consente all'acqua piovana di penetrare nel terreno. Quindi, per forza di cose, parte del diluvio alla fine si fa strada in profondità nel vulcano.

"In questo caso, la pressione del fluido all'interno dello spazio vuoto nella roccia può aumentare", continua Farquharson. "Nella meccanica delle rocce, sappiamo che quando la pressione del fluido è alta, la roccia è meccanicamente più debole: possono essere generate o riattivate vecchie fratture." Secondo gli esperti, quindi, questo processò di infiltrazione dell'acqua creò nuovi percorsi per il magma e diede origine all'eruzione del 2018.

Potrebbe anche essere stata una coincidenza, ma alcuni esperti non sono convinti. "I cambiamenti di pressione calcolati dai loro modelli sono piccoli, più piccoli delle sollecitazioni delle maree", spiega il geoscienziato Michael Manga dell'Università della California, in un commento sulla nuova scoperta. "Tuttavia, se le rocce sono già vicine alla rottura, tali cambiamenti potrebbero essere sufficienti per iniziare l'avvenimento."

Il team ha inoltre confrontato i dati delle eruzioni del vulcano in questi anni: hanno scoperto che l'inizio di circa il 60% delle eruzioni segnalate dal 1970 sono avvenute nella stagione "piovosa". In definitiva, la possibilità (che rimane comunque incerta) che processi esterni come gli acquazzoni possano aiutare ad avviare eruzioni, serve a ricordare che i vulcani - come ogni altra cosa nel "sistema dinamico della Terra" - fanno parte di un ciclo all'interno del nostro pianeta.

Recentemente si sente parlare della nuova eruzione del vulcano Krakatoa, visibile perfino dallo spazio.