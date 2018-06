ES-100 è il device in grado di dirvi esattamente quanto puzzate in una scala da 1 a 10

Spesso la tecnologia viene in aiuto dell'uomo ed è in grado di svolgere molti compiti assai complessi: tenere sott'occhio le condizioni di salute, misurare la frequenza cardiaca e monitorare i livelli di glucosio nel sangue. Tutte cose utilissime, ma per l'azienda giapponese Tanita non bastano.

Ed è proprio per questo motivo che ha sviluppato ES-100, il device in grado di analizzare il corpo umano e di dirvi esattamente quanto puzzate, in una scala che va da 1 a 10.

Se pensate di aver sudato troppo o di essere afflitti da un odore sgradevole, in grado di infastidire i vostri colleghi di lavoro o le persone che sono sedute di fianco a voi al ristorante, non dovrete far altro che accendere ES-100, estrarre dalla scocca l'apposito sensore e puntarlo verso la parte del corpo che vi "preoccupa". Dopo circa 10 secondi, lasso di tempo nel quale il device eseguirà alcuni test, potrete sapere con esattezza se e quanto puzzate.

ES-100 vi dirà infatti quanto forte è il vostro odore: se il risultato degli esami fatti dal dispositivo sarà 0, vorrà dire che non puzzate affatto e che potete circondarvi di persone senza alcun timore; mentre invece i valori compresi tra 5 e 10 faranno scattare gli appositi avvisi, che vi suggeriranno di prendervi cura della zona interessata. Vi basterà fare una bella doccia o usare una buona dose di deodorante per ovviare al problema.

Ovviamente il sensore con il quale è equipaggiato ES-100 funziona anche al contrario, ed è in grado di determinare se il vostro profumo o dopobarba è così intenso da dar fastidio. Vi garantirà circa un anno intero di servizio, ovvero più o meno 2000 utilizzi, al termine dei quali dovrete per forza rimpiazzarlo con un sensore nuovo di zecca.

Il prezzo a cui verrà venduto il device si aggira sui 13.824 yen, che al cambio attuale sono circa 107 Euro.