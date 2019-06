L'ESA apre ai voli spaziali commerciali, SpaceX arriva in Europa?

A quanto pare, non solo la NASA ha intenzione di abbracciare i voli spaziali privati. Anche l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha dato il via al proprio programma spaziale commerciale, mettendosi alla pari con la controparte americana.

Il programma, che è aperto ad una vasta gamma di servizi di trasporto e supporto nello spazio commerciale, sarà presentato alla fine dell'anno nel corso della riunione Space 19+ dell'ESA.

Questo nuovo programma è rivolto alle imprese europee che vogliono gestire trasporti spaziali o servizi satellitari. L'ESA offrirà sostegno alle imprese private garantendo l'accesso alle strutture dell'ESA, ma anche una serie di agevolazioni economiche e finanziarie.

"Le iniziative proposte all'ESA dovrebbero tradursi in un servizio commercialmente valido con un piano di finanziamento basato su investimenti privati" ha affermato l'ESA in un comunicato in cui precisa che sarà fornito sostegno alle nazioni europee che desiderano costruire degli spazioporti nei loro paesi. Il Regno Unito ha già in programma la costruzione di un proprio spazioporto, il primo in Europa, in un'area della Scozia. La struttura dovrebbe essere messa a disposizione di Lockheed Martin, ma sono allo studio anche progetti in Cornovaglia, Argyll e Galles.

L'annuncio arriva dopo che lo scorso anno l'ESA ha invitato le società private che intendono investire ad inviare le loro proposte ed ha selezionato tre concept: un veicolo SpaceTug in grado di trasportare i satelliti utilizzando la propulsione elettrica, un satellite specializzato nella rimozione dei detriti spaziali ed un sistema di lancio di piccoli satelliti chiamato Miura 5.



L'annuncio arriva a qualche giorno di distanza da quello storico della NASA, che ha aperto l'ISS ai voli privati.