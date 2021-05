L'ESA ha bisogno di noi: scegliamo insieme il nome per questa importante missione spaziale

L'ESA sta attualmente lavorando su una missione di "meteorologia spaziale" nella speranza di lanciare una sonda in un'orbita abbastanza lontana dal Sole e dalla Terra da permetterle di rilevare pericolose tempeste solari, e avvertirci tempestivamente. Che nome potremmo darle? L'ESA chiede il nostro aiuto!

Attualmente la missione è ufficialmente conosciuta come "No Name Mission", ma ufficiosamente si ci riferisce a lei con il nome di "Lagrange Mission". Questo perché la sonda in questione dovrà essere posizionata nel quinto punto di Lagrange (L5), ovvero una di quelle zone orbitali in cui l'interazione gravitazionale tra Sole e Terra si compensa, permettendo a oggetti anche molto piccoli di rimanere stabili e in "equilibrio".

La missione avrà il compito principale di poter osservare - grazie alla sua posizione privilegiata - la nostra stella, soprattutto nei momenti di massima attività e fornirci dati preziosi su tempeste e macchie solari. Il veicolo potrà osservare le macchie potenzialmente pericolose che si formano sul lato che ancora non "punta" verso il nostro pianeta e, visto che il Sole impiega circa 25 giorni all'equatore per ruotare su sé stesso, avrebbe tutto il tempo per inviarci dati su cosa aspettarci.

Questa missione potrebbe rendere molto più sicure le nostre infrastrutture civili - come le reti elettriche e i satelliti di navigazione e telecomunicazioni - ma, come vi abbiamo raccontato poc'anzi, la missione manca di un nome specifico! L'ESA invita chiunque lo desideri a inviare le proprie idee, senza timore di essere fantasiosi o divertenti (scurrilità non ammesse, ovviamente). Le proposte possono essere inviate già da ora, e ci sarà tempo fino al 17 ottobre per farlo. Qui trovate il regolamento completo.

Colui o colei che invierà la proposta vincitrice riceverà anche un premio! Cosa aspettate? Che vinca il migliore! Qui potete inserire la vostra sottoscrizione.