L'ESA firma un contratto da 86 milioni di dollari per rimuovere la spazzatura spaziale

Intorno alla Terra, in questo momento, possiamo trovare milioni di pezzi di detriti spaziali, comunemente chiamati anche "spazzatura spaziale". Gli sforzi che cercano di rimuoverla sono tanti, e l'Agenzia spaziale europea (ESA) sta facendo un primo passo per farlo.

L'ESA, infatti, sta firmando un contratto da 86 milioni di euro con una start-up svizzera, ClearSpace SA, che nel 2025 porterà alla "prima missione attiva di rimozione dei detriti". L'obiettivo iniziale è la rimozione di un grosso pezzo di spazzatura che si trova attualmente in orbita, per la precisione un razzo utilizzato per trasportare un satellite.

Manco a dirlo, questi detriti, ovviamente non sono innocui, poiché con l'aumento del loro numero aumenta anche il rischio di collisione. Quando gli oggetti si schiantano e si frantumano l'un l'atro, producono ancora più detriti. Solo quest'anno, due oggetti giganteschi stavano per schiantarsi e la Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto intraprendere manovre di emergenza - per ben tre volte - per evitare delle collisioni.

Secondo un modello statistico dell'ESA, ci sono oltre 130 milioni di pezzi di spazzatura spaziale più piccola di un millimetro. Poiché il numero di nazioni e compagnie private che mandano i loro satelliti nello spazio sta crescendo sempre di più, si sente la necessità - ora più che mai - di mantenere questo luogo pulito.

Con il progetto dell'Agenzia spaziale europea e di ClearSpace SA, forse lo si potrà fare. Staremo a vedere.