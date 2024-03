L'ESA lancia un chatbot in stile ChatGPT, ma più speciale di quello di OpenAI

L'Agenzia Spaziale Europea sta per intraprendere un viaggio entusiasmante verso l'innovazione nell'ambito dell'osservazione terrestre. Dopo aver terminato la missione dell'ERS-2 schiantatosi sulla Terra, l'ESA sta sviluppando un assistente digitale in stile ChatGPT progettato per uno scopo particolare.

Il chatbot di OpenAI è sicuramente preparatissimo ma non infallibile. I problemi sono tanti e derivano tutti da un minimo comune denominatore: i dati d'addestramento. ChatGPT pecca nel campo dei calcoli matematici perché non è addestrato per farne. È qui che il chatbot dell'ESA si distinguerà.

A differenza dei tradizionali algoritmi di apprendimento automatico, che faticano a interpretare dati non etichettati, l'assistente digitale dell'Agenzia Spaziale Europea utilizzerà modelli AI fondamentali. Questi sono addestrati su ampi set di dati non strutturati e sono capaci di comprendere e rispondere con precisione alle domande. L'obbiettivo è quello di rendere i dati di osservazione terrestre, spesso crudi e non elaborati, accessibili e comprensibili per tutti, trasformandoli rapidamente in intuizioni concrete.

Il concetto di un assistente digitale capace di fornire analisi dettagliate da varie fonti rappresenta un passo avanti significativo. Giuseppe Borghi, a capo di ESA Φ-lab (braccio dedicato all'innovazione), ha condiviso l'entusiasmo per il progetto, sottolineando come l'avanzamento già ottenuto con modelli precedenti, come PhilEO, dimostri il potenziale rivoluzionario di questa tecnologia.

La promessa di un assistente digitale capace di navigare e interpretare autonomamente i dati di osservazione della Terra suggerisce un futuro in cui le barriere alla comprensione del nostro pianeta potrebbero essere notevolmente ridotte, offrendo nuove opportunità per la ricerca scientifica, la politica ambientale e la conservazione.

Altro che impatto devastante dovuto all'AI: la parola d'ordine sarà accessibilità grazie all'ESA.

