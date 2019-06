L'ESA è al lavoro su un sistema di trasporto spaziale riutilizzabile

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA), sta lavorando ad un veicolo spaziale in grado di ritornare sulla Terra. Chiamato Space Rider (Reusable Integrated Demonstrator for Europe Return), l'agenzia ha affermato che il veicolo sarà pronto per il 2022.

Space Rider sarà un veicolo senza equipaggio e sarà utilizzato per imprese scientifiche e commerciali. La stessa agenzia lo descrive come un "laboratorio spaziale ad alta tecnologia senza equipaggio" che può rimanere in orbita per un massimo di due mesi.

Il veicolo può trasportare fino 800 kg e sarà utilizzato per missioni spaziali ad altitudini di 450 km, per poi tornare comodamente sulla Terra vicino a zone abitate grazie ad una precisione controllata.

"Space Rider è il primo veicolo di trasporto spaziale riutilizzabile in Europa. Questa affascinante sfida sta affinando le nostre capacità in una gamma di tecnologie all'avanguardia e questo rafforzerà la nostra posizione in questo mercato competitivo", ha affermato Jose Longo, Space Rider Development Program Manager dell'ESA.

Questo progetto consentirà tutti i tipi di esperimenti sulla microgravità e, secondo un comunicato stampa dell'ESA, "aiuterà a dimostrare le tecnologie per l'osservazione della Terra, la scienza, le telecomunicazioni e l'esplorazione robotica."

Il velivolo spaziale sarà anche in grado di incontrarsi con la Stazione Spaziale Internazionale, che sarà aperta ai privati nel 2020, e ricevere carichi scientifici attraverso il suo braccio robotico. Il design è progettato per essere in grado di completare cinque o sei missioni, con solo una minima ristrutturazione tra i voli, che manterrà i costi di missione bassi.

Il sistema Space Rider consente all'Europa di conquistare nuovi mercati, e sarà in grado di offrire una nuova alternativa per le missioni spaziali. Il veicolo è stato inizialmente proposto nel 2016, e dovrebbe essere pronto nel 2022.

Di recente, l'ESA sembra aver affermato che, attualmente, andare su Marte è impossibile, a causa delle radiazioni 700 volte più forti di quelle della Terra.