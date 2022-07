ESA e NASA: Orgogliosi della nuova partnership per Marte che parla italiano

L'ambiziosa missione "Mars Sample Return", per riportare importanti campioni marziani sulla Terra, vede la partnership tra la NASA e l'ESA, oltre al fondamentale contributo dell'azienda italiana Leonardo, per le componenti robotiche impiegate in quella che è già diventata una storica "consegna interplanetaria".

Il sofisticato braccio robotico di fabbricazione italiana, noto come Sample Transfer Arm o STA, giocherà un ruolo cruciale nel successo della campagna "Mars Sample Return". Lo sforzo congiunto tra la NASA e l'ESA mira infatti a riportare i campioni marziani nei migliori laboratori del nostro pianeta entro il 2033.

L'STA atterrerà su Marte per recuperare i tubi-campione che il rover Perseverance della NASA sta attualmente raccogliendo sulla superficie del Pianeta Rosso. In grado di "vedere", "sentire" e prendere decisioni autonome, il Sample Transfer Arm identificherà, raccoglierà e trasferirà i tubi sul primo razzo mai lanciato da un pianeta diverso dal nostro: attraverso il Mars Launch System.

Un evento davvero unico nel suo genere. Infatti, una volta che il braccio robotico avrà chiuso il coperchio del contenitore, i campioni marziani verranno lanciati per l'incontro con l'Earth Return Orbiter (ERO) dell'ESA, così da riportare il materiale raccolto sulla Terra.

David Parker, Direttore dell'esplorazione umana e robotica dell'ESA, ha affermato entusiasta: "Maneggiare i preziosi campioni marziani e prepararli per la consegna in uno straordinario viaggio da Marte alla Terra è un'impresa straordinaria".

Il Sample Transfer Arm è un gioiello della robotica spaziale. Concepito per essere autonomo, altamente affidabile e robusto, il cui progetto, produzione, integrazione e controllo di qualità sono di conduzione italiana. La famosa azienda aerospaziale Leonardo.

Lo stesso Parker ha elogiato il grande contributo del lavoro dell'azienda italiana: "Questo braccio robotico è una testimonianza dell'enorme quantità di esperienza e know-how che abbiamo in Europa. Il Sample Transfer Arm sarà davvero la mano che porterà la scienza planetaria su un nuovo livello".

La sua innovativa architettura imita un braccio umano con tanto di spalla, gomito e polso, oltre ad avere un suo cervello ed occhi integrati. Il robot potrà eseguire un'ampia gamma di movimenti con sette gradi di libertà, che gli permetteranno di mantenere un'ottima destrezza durante il lavoro che dovrà svolgere.

Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che ha sostenuto il progetto sin dall'inizio, ha affermato orgoglioso: "I nostri investimenti ci permettono oggi di affermare il ruolo di primo piano che l'Italia avrà nell'esplorazione di Marte e, in particolare, nel programma Mars Sample Return".

D'altronde, l'Azienda Aerospaziale Leonardo è alla guida di un consorzio industriale europeo con realtà provenienti da Spagna, Francia, Romania, Danimarca, Grecia, Svizzera e Repubblica Ceca.

Gabriele Pieralli, amministratore delegato della Divisione Elettronica di Leonardo, ha aggiunto: "Questo contratto rafforza la nostra leadership nella robotica spaziale, una tecnologia importante per l'esplorazione planetaria e le operazioni orbitali".

Con orgoglio possiamo quindi affermare che l'Italia non sarà solo spettatrice delle future missioni su Marte, ma finalmente protagonista grazie alle sue grandi professionalità in campo scientifico.

L'Agenzia Spaziale Italiana ha sempre dimostrato quante competenze può condividere con i partner europei e mondiali, così come quando ha contribuito alla missione spaziale TESS per la scoperta di esopianeti. Inoltre, sono anni che l'ASI promuove l'esplorazione di Marte con le missioni ExoMars.