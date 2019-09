L'ESA e la NASA uniscono le forze per contrastare i futuri asteroidi pericolosi

Circa 65 milioni di anni fa, un asteroide sterminò la maggior parte delle forme di vita presenti sulla Terra. Sfortunatamente per loro, i dinosauri non avevano varie agenzie spaziali situate in tutto in mondo pronte a difenderci da un possibile asteroide. Noi sì.

La prossima settimana due team, uno della NASA e l'altro dell'ESA, si incontreranno a Roma per discutere dei progressi compiuti nella missione di ricerca Asteroid Impact Deflection Assessment (AIDA).

Una missione che sta valutando la fattibilità di deviare un asteroide facendo schiantare un veicolo spaziale sulla sua superficie. L'idea è quella di deviare l'orbita di 65803 Didymos, un asteroide binario che si trova tra Marte e la Terra.

La NASA farà partire la sonda spaziale DART (Double Asteroid Redirection Test) nell'estate del 2021, con l'obiettivo di colpire Didymoon, la piccola "luna" di Didymos, ad una velocità di 23.760 chilometri all'ora. L'evento sarà ripreso da LICIACube, un cubesat italiano, che studierà il momento dell'impatto.

Successivamente, l'ESA lancerà una sonda, chiamata Hera, nell'ottobre del 2024 per studiare l'asteroide colpito (il veicolo spaziale impiegherà circa 2 anni per arrivare). La scelta è ricaduta sulla coppia di asteroidi perché il movimento lento di Didymoon è perfetto da studiare.

In futuro, tuttavia, un sistema di riflessione dovrà essere capace di deviare pietre cosmiche molto più grandi e veloci. Il primo test segnerà un passo importante, ma c'è ancora molto da fare per debellare completamente questa minaccia.