L'ESA si prepara a costruire la prossima Stazione Spaziale, 'Starlab'

Starlab sarà la prossima stazione spaziale progettata per mantenere una presenza umana in orbita intorno alla Terra. Ora questo progetto comincia a muovere i primi passi, grazie ad un accordo firmato con le compagnie operatrici Airbus e Voyager Space.

Un nuovo summit indetto recentemente dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha messo d'accordo quest'ultima, insieme alle due compagnie, per quanto riguarda gli obiettivi della nuova base spaziale; il focus principale sarà su esperimenti scientifici e lo sviluppo di nuove tecnologie, oltre ovviamente ad offrire una destinazione per l'orbita bassa terrestre.

Starlab si occuperà infatti di sostituire la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la quale è prevista per il ritiro entro il 2030, mentre nel 2031 è in programma la sua distruzione in orbita.

L'utilizzo di una o più stazioni commerciali sarà fondamentale in futuro per mantenere gli astronauti in orbita e per continuare il progresso scientifico nello spazio. Secondo le stime, Starlab sarà pronta a partire nel 2028 e le operazioni cominceranno già nel 2029, con l'arrivo del primo equipaggio; svolgerà inoltre il compito di sistema "end-to-end" per il trasporto di carico e astronauti.

Nel frattempo, anche la Cina sta ampliando la propria stazione spaziale, con lo scopo di competere con le operazioni europee, segnando l'inizio di una nuova corsa allo spazio. Solo con il tempo sapremo quale sarà l'effettivo successore della ISS.