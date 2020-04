L'ESA sta reclutando scienziati per scegliere i campioni di Marte da riportare sulla Terra

L'ESA (Agenzia spaziale europea) ha aperto una richiesta per agli scienziati per formare un team per determinare quali campioni marziani dovrebbero essere raccolti e archiviati dal rover Perseverance, che dovrebbe essere lanciato questa estate.

Questa campagna durerà un decennio e coinvolgerà quattro lanci, tra cui tre dalla Terra e il primo lancio da un altro pianeta. Quando il rover sbarcherà su Marte, esplorerà l'area per oltre un anno; uno dei suoi compiti principali sarà quello di raccogliere campioni in cilindri metallici che lascerà in superficie che verranno recuperati in un secondo momento. Nell'ambito di questa collaborazione internazionale, l'ESA ha in programma di fornire un sofisticato Fetch Rover da utilizzare durante la missione Sample Retrieval Lander della NASA.

Il rover dell'ESA raccoglierà i campioni raccolti da Perseverance e li porterà al lander, dove saranno accuratamente conservati in un veicolo spaziale chiamato Mars Ascent Vehicle (MAV). Il MAV lancerà il contenitore del campione dalla superficie marziana, posizionandolo in orbita attorno a Marte per poi essere recuperato da un veicolo che lo riporterà sul nostro pianeta.

Sebbene l'intera campagna sia nella fase iniziale del progetto, gli esperti scientifici devono essere selezionati ora in modo che possano iniziare la formazione e operare a fianco del team scientifico di Perseverance per migliorare il valore dei campioni che verranno raccolti. "Incoraggiamo le domande di esperti al di fuori del campo spaziale", afferma il dottor Gerhard Kminek, scienziato del Mars Sample Return Program dell'ESA. "Abbiamo bisogno di geologi sul campo ed esperti di laboratorio che sappiano scegliere i campioni giusti sulla base delle informazioni provenienti dagli strumenti che Perseverance ha a bordo".

La possibilità di apprendere e condividere risorse, incluso l'invio di campioni ai migliori laboratori di tutto il mondo, offre incredibili opportunità per nuove scoperte. Proprio come i campioni lunari, i campioni marziani potranno essere analizzati più e più volte, consentendo di estrarre nuove informazioni, incluse quelle della vita.