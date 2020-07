ESA: il video mozzafiato del cratere Korolev su Marte con ghiaccio d'acqua

Se pensiamo a Marte, nell'immaginario comune la prima cosa che salta alla mente è probabilmente uno scenario quasi "desertico", magari come quello che si vede nelle foto scattate dal lander InSight della NASA. Tuttavia, sul Pianeta Rosso c'è anche altro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da BGR e come potete vedere nel video pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell'ESA (European Space Agency), non bisogna dimenticarsi della presenza del cratere Korolev, che si trova nei pressi del polo sud di Marte, ed è ricoperto da un consistente strato di ghiaccio d'acqua. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: è così durante tutto il corso dell'anno.

In ogni caso, il video dell'Agenzia spaziale europea, che ha quasi raggiunto 300.000 visualizzazioni su YouTube, ci consente di fare un "tour virtuale" sopra al cratere, che è largo circa 80 chilometri e ha una profondità di circa 2 chilometri. Probabilmente i più appassionati tra di voi avranno già intuito la provenienza delle immagini, dato che queste arrivano dalla sonda Mars Express, lanciata dall'ESA il 2 giugno 2003 proprio per studiare il Pianeta Rosso. Più precisamente, il video di cui stiamo parlando è stato realizzato grazie ai dati forniti dal modulo Mars Express Orbiter. Ovviamente, si tratta di una ricostruzione.

Per chi non lo sapesse, il cratere prende il nome da Sergej Pavlovič Korolëv, un ingegnere che fu una figura di spicco nel programma spaziale sovietico. Giusto per capirci, a Korolëv si devono il satellite Sputnik 1, il razzo vettore R-7 "Semyorka", il primo uomo a volare nello Spazio (Jurij Alekseevič Gagarin il 12 aprile 1961 a bordo della Vostok 1) e la missione dello Sputnik 2 che partì il 3 novembre del 1957 con la cagnolina Laika a bordo. Quando morì nel gennaio del 1966, Korolëv stava cercando un metodo per raggiungere la Luna prima degli Stati Uniti d'America.