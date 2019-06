L'ESA vuole ridurre i detriti spaziali bruciandoli. Il primo test con un satellite

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) di recente ha condotto un interessante test attraverso cui mira a ridurre la quantità di detriti spaziali accumulati intorno al nostro pianeta. Gli scienziati, nello specifico, si sono avvalsi di un satellite per dimostrare che alcune componenti bruciano al rientro nell'atmosfera terrestre.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, però, alcuni materiali non si sono completamente fusi e sono tornati sulla Terra, ma la prova potrebbe consentire agli ingegneri di progettare satelliti sostenibili ed in grado di bruciare al 100%.

La missione faceva parte dell'iniziativa Clean Space dell'ESA, che ha lo scopo di ridurre il crescente problema della spazzatura spaziale, composta principalmente da satelliti non più funzionanti ed altri pezzi di tecnologia costruita dall'uomo.

La piccola sezione del satellite bruciata aveva un'area di 4x10 centimetri ed è stata spostata verso la galleria del vento fatta apposta per le alte temperature.



Nel rapporto ufficiale si legge che lo spostamento ha provocato un effetto simile a quello di un forno: il team ha riscaldato il pezzo a diverse migliaia di gradi Celsius, il che ha permesso al satellite di smaterializzarsi in una vera e propria nuvola di vapore. Tuttavia, l'ingegnere dell'eSA Tiago Soares ha sottolineato che "sono state registrate alcune discrepanze con le previsioni" iniziali.



Del tema della spazzatura spaziale abbiamo parlato lo scorso marzo su queste pagine, pubblicando gli inviti di alcuni studiosi ad agire subito.