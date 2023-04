POCO esagera a Pasqua: POCO M5 in offerta a soli 99 euro

Non ci sono solamente i Mega Sconti di Pasqua di Trony a poter tenere alta l'attenzione degli appassionati del mondo Tech in questo periodo di festività. Infatti, ci ha pensato POCO ad avviare un'iniziativa promozionale che non passa inosservata, dato che c'è uno sconto importante sullo smartphone POCO M5.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo contesto, ora il dispositivo viene venduto ad appena 99,90 euro mediante il sito Web ufficiale di POCO. Da quest'ultimo si apprende che usualmente il costo dello smartphone, nella variante da 4/64GB, sarebbe di 189,90 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 47%. A conti fatti, insomma, lo sconto è di 90 euro.

Al momento in cui scriviamo, risultano ancora disponibili tutte le colorazioni del dispositivo, dalla classica Black a quella Green, passando per quella Yellow. C'è insomma anche una certa possibilità in termini di scelta, che unita al fatto che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro potrebbe potenzialmente delineare un quadro interessante per un certo tipo di utente.

In ogni caso, dal sito Web ufficiale di POCO si apprende che il tutto rientra nell'iniziativa Mega-Sale Day, che proseguirà fino al 30 aprile 2023. Si tratta insomma di un'iniziativa promozionale che va un po' oltre al periodo di Pasqua, anche se non è ben chiaro quante siano effettivamente le unità di POCO M5 disponibili a questo prezzo.

Per il resto, se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potrebbe interessarvi dare quantomeno un'occhiata alla nostra recensione di POCO M5 (pubblicata a fine 2022). Tirando le somme, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione potenzialmente "ghiotta" per un buon numero di persone.