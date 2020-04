Esame del sangue eseguito da IA promette uno screening facile per oltre 50 tipi di cancro

Un nuovo esame del sangue basato sull'intelligenza artificiale si è appena rivelato in grado di rilevare 50 diversi tipi di tumori, inclusi alcuni particolarmente aggressivi o sfuggenti ai ricercatori.

Sappiamo che la diagnosi precoce del cancro può essere fondamentale per salvare vite umane e gli scienziati hanno cercato a lungo un esame del sangue semplice e affidabile. Mentre il nuovo test è ancora nelle prime fasi di sviluppo, un ampio studio che ha coinvolto 6.689 campioni di sangue ha prodotto risultati promettenti. Oltre il 99% dei rilevamenti positivi, infatti, sono stati accurati, il che significa che c'è una bassa probabilità di diagnosi di falsi positivi.

Il test si basa su un'intelligenza artificiale addestrata a setacciare frammenti di DNA che normalmente circolano nel nostro sangue, identificando i frammenti che sono venuti dai tumori. I ricercatori hanno addestrato l'algoritmo di apprendimento automatico per analizzare i modelli di metilazione del DNA da migliaia di campioni di sangue. "Il test non solo dimostra la presenza del cancro, ma fornisce un indirizzo accurato sul tipo di cancro e dove gli esperti dovrebbero cercare la neoplasia", afferma l'immunologo Michael Seiden a HealthDay.

"Sulla base di questa validazione clinica di successo in migliaia di pazienti, il test è stato attualmente lanciato per un uso limitato negli studi clinici", ha detto spiega l'oncologo del Dana-Farber Cancer Institute Geoff Oxnard alla BBC. Tuttavia, ci sono ancora alcuni problemi da risolvere, come i bassi tassi di rilevazione del cancro in fase iniziale. Indipendentemente da ciò, questo studio fornisce segnali incoraggianti per il futuro. "Prima che questo esame del sangue venga utilizzato di routine, probabilmente avremo bisogno di vedere i risultati degli studi clinici ... per comprendere meglio le prestazioni del test", afferma infine l'uomo.