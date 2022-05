Esaminando le foto del telescopio Hubble sono state trovate sorprese 'inaspettate'

Le immagini dello spazio hanno così tanti dettagli che molto spesso gli scienziati si "perdono" nel trovarli. Pensate, infatti, che sono state trovate oltre 1.700 tracce di asteroidi nei dati archiviati di Hubble degli ultimi 20 anni. Di questi, la bellezza di 1.000 pietre cosmiche non erano mai state viste prima d'ora.

A trovare queste tracce inedite è stato un gruppo di scienziati cittadini grazie all'iniziativa "Hubble Asteroid Hunter". Situato sulla piattaforma Zooniverse, l'obiettivo era analizzare i dati di Hubble per trovare nuovi asteroidi. Lo studio è stato pubblicato recentemente sulla rivista Astronomy and Astrophysics.

"La spazzatura di un astronomo può essere il tesoro di un altro", ha dichiarato Sandor Kruk del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics. I dati esaminati sono stati in gran parte scartati da altri sforzi di osservazione non incentrati sugli asteroidi. "La quantità di dati negli archivi di astronomia aumenta in modo esponenziale e volevamo utilizzare questi dati straordinari".

Il progetto ha esaminato più di 37.000 immagini composite di Hubble, scattate tra il 30 aprile 2002 e il 14 marzo 2021 con la Advanced Camera for Surveys e la Wide Field Camera 3 a bordo del telescopio. In totale, 11.482 scienziati cittadini hanno preso parte alla classificazione delle immagini. Il lavoro di queste persone ha contribuito all'addestramento di un'intelligenza artificiale che, alla fine, ha identificato 900 rilevamenti per un totale di 2487 potenziali tracce di asteroidi nei dati di Hubble.

Insomma, una grande scoperta che sottolinea quanto abbiamo ancora da scoprire nel nostro Universo... anche se lo esaminiamo continuamente. A proposito, ecco a voi una spettacolare foto del telescopio spaziale Hubble.