Esaminando il sangue della madre è possibile prevedere al 100% l'autismo

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry, un test del sangue della madre potrebbe individuare un disturbo dello spettro autistico al figlio, con il 100% di accuratezza. L'origine del disturbo potrebbe essere fatto risalire ad un attacco effettuato da sistema immunitario della madre sul loro cervello in via di sviluppo.

I ricercatori hanno escogitato un test per gli anticorpi responsabili dell'aggressione sbagliata verso il cervello del figlio, consentendo loro di prevedere il rischio che un bambino nasca con autismo con una sicurezza senza precedenti.

Scienziati dell'Università della California, Davis e Stanford negli Stati Uniti hanno analizzato il plasma prelevato da 450 madri con bambini con diagnosi di ASD (Autism Spectrum Disorder – ASD) e da 342 madri che avevano figli senza diagnosi. Gli obiettivi dell'analisi erano otto proteine, precedentemente identificate come sospette primarie in una risposta immunitaria condotta dalla madre sullo sviluppo del sistema nervoso del feto.

Ad esempio, gli autoanticorpi materni denominati MAR ASD corrispondono fino al 18% di tutti i casi di autismo presi in esame. Oppure, se la madre ha autoanticorpi CRIMP1 e GDA, le sue probabilità di avere un figlio con autismo sono 31 volte maggiori rispetto alla popolazione generale, sulla base di questo set di dati corrente. Risultati sicuramente non indifferenti.

In combinazione con altri studi recenti che forniscono solide basi per strumenti diagnostici per l'ASD altamente accurati, potremmo aspettarci un futuro in cui i genitori saranno ben preparati all'eventualità di un bambino con l'Autism Spectrum Disorder.