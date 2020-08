Esattamente 14 anni fa Plutone veniva declassato a pianeta nano

Per alcuni sembra non sia mai successo, per altri invece è stato di fondamentale importanza: esattamente quattordici anni fa Plutone, il nono pianeta del nostro sistema solare, veniva riconsiderato come “pianeta nano”.

Il problema della sua esatta classificazione non è sorto di punto in bianco, ma è stato oggetto di discussioni e diatribe fin dal 1992. I primi dubbi erano noti già agli inizi del XX secolo, quando dalle prime osservazioni si intuì subito che Plutone era un pianeta fuori dal comune: dimensioni modeste rispetto ai giganti esterni del sistema solare e orbita altamente eccentrica, condivisa per di più con altri corpi celesti di grossa stazza.

A dover rendere necessaria una rettifica sullo status e definizione di “pianeta” fu la scoperta nel 2005 di “Eris”, il possibile decimo pianeta del sistema solare. A questo punto la UAI – Unione Astronomica Internazionale – aveva due opzioni: o confermare l’esistenza di un decimo pianeta (per dimensioni e orbita molto simile a Plutone), oppure declassificarli entrambi. Il 24 agosto 2006 si decise – con una votazione piuttosto criticata – di eliminare il nono pianeta e di definirlo semplicemente “nano”. Le nuove linee guida escludevano Plutone per uno solo dei tre requisiti minimi imposti.

Se l’assemblea non avesse preso tale decisione a quest’ora il nostro sistema solare conterebbe tra i 13 e i 15 pianeti ufficiali, considerando che esistono ad oggi molti pianeti nani nella fascia di Kuiper, oltre l’orbita di Nettuno.

La diatriba è tutt’ora in corso e tra gli oppositori alla decisione della UAI vi sono anche alcuni esponenti di spicco come Alan Stern, amministratore fino al 2008 del direttorato delle missioni scientifiche NASA e ricercatore principale della missione New Horizons. Tuttavia, la decisione difficilmente potrà subire una rettifica, e ci si dovrà accontentare di Plutone come il Re dei pianeti nani.