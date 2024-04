ESCLUSIVA AMAZON: Samsung Galaxy S23 FE Graphite + Galaxy Buds FE omaggio!

Samsung Galaxy S23 FE Graphite + Galaxy Buds FE Graphite è il cofanetto che Amazon ha riservato ai suoi utenti a un prezzo davvero allettante. Due dispositivi straordinari in un ammaliante color grafite. Solo per poche ore puoi prendere entrambi a un prezzo unico: 503,65€ con il 32% di sconto.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il device del brand sudcoreano è implementato con l'Intelligenza artificiale. In pratica puoi modificare facilmente le tue foto come meglio credi, ottenere perfino una traduzione in tempo reale durante le chiamate, convertire le note vocali in testo e riassumile, cercare informazioni velocemente e senza più digitare.

Parliamo di fatti di una combinazione perfetta: smartphone con elegante cornice in metallo che riprende l’iconico design della serie Galaxy S23 abbinato ad auricolari Galaxy Buds FE compatti ed ergonomici per una migliore vestibilità durante l’ascolto. Due prodotti di punta di casa Samsung messi insieme.

Qualche esempio? Sfrutta appieno la funzione Nightography per foto straordinarie anche di notte. Mentre puoi ascoltare la tua musica preferita con i suoni ad alta definizione e i bassi potenziati.

Samsung Galaxy S23 FE Graphite offre la massima protezione grazie alla resistenza alla polvere e all’acqua certificata IP68, oltre al Corning Gorilla Glass 5 anteriore e posteriore. Cosa dire poi del display Dynamic AMOLED 2X ideale anche in condizioni di luce variabile e della batteria a lunga durata da 4.500 mAh.

E cosa dire poi degli auricolari Bluetooth Galaxy Buds FE: altoparlante a 1 via, cancellazione attiva del rumore, batteria con autonomia fino a 30 ore, comandi touch intuitivi!

Vuoi azzerare le spese di spedizione sui tuoi acquisti Amazon? Iscriviti ad Amazon Prime! I primi 30 giorni sono gratis e te li offre Amazon. E se sei uno studente avrai ben 90 giorni gratis! Che cosa stai aspettando? Goditi tutti i vantaggi del programma Prime di Amazon, come l'accesso ai film e serie TV più amati di Prime Video e ai giochi gratis di Prime Gaming. Non ti basta? Amazon ti offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni Audible. Attiva l'iscrizione di prova a questi servizi!