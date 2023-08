Niente esclusiva: la console portatile di Lenovo avrà il chip di ROG Ally?

A qualche giro di orologio dai primi rumor su Lenovo Legion GO, presunta console handheld del gigante taiwanese, torniamo a riflettere sulle sue caratteristiche e su un aspetto in particolare: il suo processore.

Il lancio della diretta competitor Asus, infatti, è stato piuttosto dibattuto per via della presunta presenza di un chip in esclusiva per ROG Ally. Al suo debutto sugli scaffali, tuttavia, è apparso subito chiaro quanto in realtà si trattasse di un chip sviluppato appositamente da AMD, ma non solo per lei.

A margine della presentazione del processore AMD Z1 e del suo fratello maggiore Z1 Extreme, infatti, è risultato piuttosto evidente che prima o poi sarebbe arrivato su altri dispositivi, anche a distribuzione Global, e la sola esistenza di indiscrezioni su una possibile console portatile di Lenovo non fanno che confermare indirettamente quanto ipotizzato.

Proposti genericamente come "processori per console portatili", i chip Phoenix basati su architetture Zen4 e RDNA3 hanno dimostrato di poter dare del filo da torcere alla prima della classe (qui la recensione di Steam Deck), ma non in termini di consumi, dove la console di Valve continua a regnare indisturbata. Tuttavia, il coinvolgimento di un colosso della portata di Lenovo con il suo brand Legion in questo segmento potrebbe portare anche a un maggiore sviluppo su questo chip e sulla sua ottimizzazione per renderlo ancora più performante, soprattutto quando alimentato esclusivamente a batteria.

Per il momento, comunque, l'esistenza di Lenovo Legion GO è circondata da un enorme punto interrogativo, scheda tecnica inclusa. A ogni modo, se il chip scelto da Lenovo dovesse essere lo Z1 Extreme, ci troveremmo tra le mani una console da 8 Core e 16 Thread a 5.1 GHz, in tandem con una grafica da 12 CU a 2.7 GHz. Lo schermo, invece, dovrebbe essere da 8 pollici con risoluzione FullHD.