Esclusiva Unieuro: quanto costa un Android TV DVB-T2? 170 euro

Quanto costa un Android TV compatibile con lo standard DVB-T2 al momento attuale? La risposta arriva da una promozione lanciata da Unieuro, che cerca di rendere particolarmente low cost un prodotto di questo tipo.

Il modello coinvolto, ovvero Hitachi 24HAE2252, viene venduto al prezzo di 179 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Già così si tratterebbe di un risparmio del 14%, quindi di 30,90 euro, visto che in precedenza il costo del prodotto era pari a 209,90 euro. Tuttavia, il televisore rientra anche nell'iniziativa promozionale che permette di ottenere uno sconto extra del 5% direttamente a carrello. Il prezzo finale diventa dunque 170,05 euro, per un risparmio totale di 39,85 euro.

Ricordiamo che il televisore dispone di un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), nonché del sistema operativo Android. Questo significa che sono presenti tutte le funzionalità smart di base. Non manca poi il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. In ogni caso, si tratta ovviamente di un prodotto particolarmente low cost, adatto a chi non ha particolari esigenze in merito. Potrebbe dunque risultare interessante per chi vuole semplicemente sostituire un vecchio televisore ormai obsoleto oppure avere un TV "secondario".

In ogni caso, dato che si tratta di un'esclusiva Unieuro, ovviamente risulta difficile trovare il prodotto su altri store online.