Ecco a voi un esclusivo video di Marte da Perseverance con dei dettagli incredibili

Marte è senza alcun dubbio un luogo davvero pieno di fascino e mistero. Il Pianeta Rosso è anche una meta molto ambita dalle varie agenzie spaziali e perfino da Elon Musk... che secondo quanto affermato recentemente raggiungerà il pianeta entro 10 anni. Adesso, il rover Perseverance ci ha inviato un video davvero spettacolare.

Perseverance è atterrato all'interno del cratere Jezero il 18 febbraio 2021 e il suo obbiettivo è quello di cercare prove della vita e raccogliere campioni per il futuro ritorno sulla Terra. Il veicolo spaziale, grazie al suo incredibile sistema di telecamere Mastcam-Z, ci ha mostrato l'interno del cratere (che potrete stampare perfino in 3D).

Potrebbe sembrare un semplice video per tutti i "non addetti ai lavori", ma gli scienziati hanno individuato i resti solidificati dell'antico delta di un fiume e una macchia biancastra situata sul fondo del cratere che la squadra ha soprannominato "la striscia di pancetta". "Pensiamo che sia uno strato di fango depositato sul fondo del lago, ora trasformato in roccia", ha dichiarato Ken Farley del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA.

Questo strato di fango potrebbe essere molto importante poiché sembrerebbe essere uno dei luoghi migliori in cui cercare la vita. Perseverance si sta dando molto da fare su Marte: ha scattato più di 100.000 immagini, raccolto più di 50 gigabyte di dati e sigillato sei tubi di campioni per riportarli sulla Terra forse già nel 2031.

Potrete osservare il video qui sopra e... fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti!