Escobar Fold 1, lo smartphone pieghevole low cost si fa vedere in diversi video

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, l'Escobar Fold 1, il tanto discusso smartphone pieghevole low cost del fratello di Pablo Escobar, torna a far parlare di sé per via della pubblicazione di alcuni video ufficiali, che ci mostrano più da vicino il dispositivo.

Infatti, sul canale YouTube ufficiale del produttore sono comparsi alcuni contenuti multimediali che mostrano lo smartphone in diversi contesti. Ad esempio, in un video si vede l'Escobar Fold 1 intento a riprodurre la nota canzone "Mi Gente" di J Balvin e Willy William, mentre in un altro fa capolino anche una cover che sembra essere pensata appositamente per lo smartphone. Non mancano anche alcune dimostrazioni relative all'apertura di varie applicazioni e ovviamente alla piegatura.

Vi ricordiamo che l'Escobar Fold 1 monta un display pieghevole AMOLED da 7,8 pollici con risoluzione Full HD+ (1920 x 1444 pixel), un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 operante alla frequenza massima di 2,8 GHz, una GPU Adreno 640, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128/512GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una doppia fotocamera da 16MP (f/1.8) + 20MP (f/1.8) e una batteria da 4000 mAh. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 134 x 190, 35 x 7,6 mm, per un peso di 320 grammi. Il sistema operativo è Android 9 Pie e non mancano tutte le connettività del caso, dal Dual nanoSIM al 4G LTE, passando per la porta USB Type-C e per il Bluetooth 5.1. Presente anche un sensore d'impronte digitali.

L'Escobar Fold 1 viene venduto a un prezzo di 349 dollari.