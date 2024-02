Cosa sono i coproliti? E come mai alcuni di questi sono Giganteschi?

Una particolare tipologia di fossile attira l'attenzione degli scienziati per le preziose informazioni che può rivelare: il coprolite. Si questa parola esiste davvero ed è a tutti gli effetti l'escremento fossilizzato dei dinosauri.

Questi resti, trasformatisi in pietra nel corso di milioni di anni, sono vere e proprie capsule del tempo che ci offrono uno sguardo diretto sull'alimentazione di queste maestose creature preistoriche. Tra i reperti più notevoli si annovera un coprolite gigantesco, scoperto tra le rocce del tardo Cretaceo in Canada, lungo oltre 30 cm e con un volume superiore ai due litri, attribuito al predatore al vertice dell'epoca, il Tyrannosaurus rex.

Questo particolare esemplare, ricco di frammenti ossei, testimonia la potenza del morso del T. rex, capace di frantumare le ossa delle sue prede in un modo che non trova paragoni nel mondo animale odierno. Altri coproliti rivelano una dieta variegata che includeva piante e persino legno in decomposizione, suggerendo che alcuni dinosauri integrassero la loro alimentazione con funghi e insetti che prosperavano su tronchi marcescenti.

Con il grande numero di queste creature esistite sulla Terra, insomma, questi colossi di coprolite (all'epoca non lo erano ovviamente) erano dappertutto anche perché i T. Rex erano persino più grandi del previsto, almeno secondo uno studio recente. Tuttavia una cosa dobbiamo dirla: la quantità non è per nulla vicina a quanto visto in Jurassic Park.