Gli escrementi dei pinguini antartici producono gas esilarante

I pinguini reali dell'Antartide emettono delle quantità molto abbondanti di protossido di azoto - conosciuto più comunemente come "gas esilarante" - attraverso le loro feci. I ricercatori, infatti, sono stati investiti dall'effetto del gas mentre li stavano osservando, secondo quanto riportato da un report pubblicato recentemente.

"Il guano dei pinguini produce livelli significativamente elevati di protossido di azoto", afferma il capo dello studio, il professor Bo Elberling dell'University of Copenhagen's Department of Geosciences and Natural Resource Management. Oltre ad avere una sollecitazione per il clima, il protossido di azoto ha un effetto molto simile al gas sedativo utilizzato dai dentisti.

Mentre studiavano le colonie di pinguini reali nell'isola atlantica della Georgia del Sud - che si trova tra il Sud America e l'Antartide - i ricercatori hanno iniziato a sentire gli effetti del gas. Nello specifico, si sono sentiti male e alcuni hanno avuto perfino mal di testa. Il protossido di azoto è 300 volte più inquinante per l'ambiente del biossido di carbonio.

La presenza di questo gas viene spiegato dalla dieta del pinguino, ricca di krill e pesce. L'azoto viene rilasciato dalle feci dei pinguini nel terreno e dai batteri del suolo, che viene convertito in protossido di azoto, un gas serra. "Mentre le emissioni di protossido di azoto in questo caso non sono sufficienti per influire sul bilancio energetico globale della Terra, i nostri risultati contribuiscono ad effettuare nuove conoscenze sulle influenze delle colonie di pinguini nell'ambiente circostante", conclude infine Elberling.