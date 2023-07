Escursioni in montagna? L'app GeoResQ diventa gratuita per la sicurezza di tutti

È tempo di nuovi usi della tecnologia in Italia. In seguito alla prima fase di test di IT-Alert, arriva un'altra novità legata alla sicurezza. Questa volta si fa riferimento alle escursioni in montagna, che potranno risultare più sicure mediante l'uso dell'app GeoResQ.

A tal proposito, come si può leggere in un comunicato pubblicato nella giornata del 10 luglio 2023 sul portale ufficiale del Ministero del turismo, adesso "l'app per il soccorso in montagna diventa gratuita per tutti". Il Ministero del turismo afferma che questo "significa mettere la sicurezza al primo posto per garantire a tutti la possibilità di godersi le attività in montagna con la piena consapevolezza di avere un filo diretto con i soccorritori in caso di bisogno".

Il tutto è possibile grazie a un accordo anche con Cai e CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), dato che questi hanno provveduto a sviluppare e pubblicare l'applicazione. Nella descrizione di quest'ultima nei principali store digitali si legge che "è un servizio di geolocalizzazione e di inoltro delle richieste di soccorso, completamente gratuito dedicato a tutti i frequentatori della montagna e agli amanti degli sport all'aria aperta".

Questo consente insomma di "determinare la propria posizione geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni, garantisce l'archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato, e in caso di necessità l'inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso le centrali operative GeoResQ, dove turnano gli operatori del Soccorso Alpino".

Gli unici requisiti richiesti consistono nel fatto che "è necessario possedere uno smartphone che deve essere dotato di antenna GPS e di SIM telefonica abilitata al traffico dati. Un sufficiente specchio di cielo visibile per l'antenna GPS e la connessione dati sono presupposti essenziali per un completo funzionamento del sistema".

In ogni caso, fino a oggi l'utilizzo dell'app risultava gratuito solamente per i soci del Cai, ma ora tutti possono farne uso gratuitamente. Per scaricare sullo smartphone quest'app, che in caso di urgenze può inviare allarmi e richieste di soccorso alla centrale d'emergenza, potreste voler passare per il Play Store di Google (per dispositivi Android) o per l'App Store di Apple (per iPhone e iPad).