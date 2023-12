Escursionista disperso nell'Appenino in mezzo ad una bufera salvo grazie a Whatsapp

Se qualche giorno fa sono arrivati gli elogi per la funzione degli SOS Satellitari di iPhone, la storia che viene raccontata dal Corriere della Sera in giornata odierna ha dell’incredibile ed ha come protagonista l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, ovvero Whatsapp.

Damiano Tramontano, un impiegato ed istruttore di beach volley, è infatti tornato a casa sano e salvo e senza neppure un graffio dopo aver rischiato la vita sul passo del Cerreto in quanto intrappolato in una bufera per otto ore. A salvarlo è stato non solo il sacco a pelo, dove si è rifugiato per proteggersi dal freddo dopo aver scavato nella neve, ma anche Whatsapp.

Nell’intervista, infatti, ha raccontato di aver “creato un piano scavando un buco neve nella ripida discesa, dove mi sono riparato nel sacco a pelo. Dopo minuti alcuni minuti passati a riflessione sul da farsi ho deciso di chiamare i soccorsi, verso le 19. Alle 21:30 circa sono arrivati a passo di Pietratagliata, appena 150 metri sotto di me, ma le condizioni meteo molto avverse e la situazione della neve non hanno permesso alla prima squadra di risalire”.

Ma cosa c’entra Whatsapp? Tramontano spiega che ha chiamato il 115 e poi ha inviato la sua posizione su Whatsapp: se la prima squadra non è riuscita a raggiungerlo, la seconda l’ha fatto. Per sua fortuna, lo smartphone era carico e si trovava in una posizione in cui c’era campo, ma aveva con se anche un powerbank pronto ad offrirgli assistenza nel caso in cui il cellulare si fosse scaricato.

Una storia con un lieto fine, che dimostra ancora una volta come la tecnologia in determinate circostanze possa rivelarsi fondamentale.