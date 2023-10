La prima esecuzione della ghigliottina fu un successo

Un uomo, nel lontano 1789 francese, ritenne che ci fosse umanità in un ambito sicuramente insolito: la pena di morte. Secondo il dottor Joseph-Ignace Guillotin, era ingiusto che i criminali di estrazione sociale nobile fossero giustiziati rapidamente tramite decapitazione, mentre altri sfortunati venivano messi al rogo o impiccati.

Sono i primissimi giorni della Rivoluzione Francese e, sull’onda degli ideali egalitari che si stavano affermando, Guillotin ritenne corretto adottare un mezzo più efficiente per l’esecuzione della pena capitale, senza distinzioni economiche o sociali.

Inizialmente, si pensò ad estendere la decapitazione a tutti i criminali, ma Charles-Henri Sanson, il boia di stato, si oppose a questa idea in quanto poco sostenibile: non vi erano né abbastanza spade né altrettanti esecutori professionali. È in questa istanza che Guillotin propone la sua macchina da decapitazione, passata alla storia con il nome di ghigliottina.

“Il meccanismo cade come un fulmine; la testa vola via; il sangue schizza; l'uomo non esiste più”, così la descrive Guillotin dinanzi all’Assemblea Nazionale.

L’idea piacque a Sanson e nel dicembre 1791 fu organizzata la prima condanna a morte tramite ghigliottina. L’arnese, opportunamente dipinto di rosso, fu collocato nella piazza davanti all’Hôtel de Ville. Oltre a una grande folla di curiosi, anche l’eroe statunitense Lafayette presenziò l’esecuzione di Nicolas-Jacques Pelletier.

Sanson bloccò il collo del condannato nella ghigliottina e rilasciò in modo rapido la lama, ponendo fine alla sua esistenza. La macchina fu un successo, o almeno per quello che fu concepita; tuttavia, le fonti raccontano di una folla, desiderosa di sangue, altamente insoddisfatta per l’esibizione troppo cinica e diretta. La produzione della ghigliottina si intensificò fino a diventare uno dei simboli della Rivoluzione Francese.