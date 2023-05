L'esecuzione di Maria Antonietta fu un disastro: fu decapitata per ben due volte!

L’epilogo della vita della regina francese Maria Antonietta, nel 1793, è senza ombra di dubbio uno dei più violenti della storia e la sua morte sancì la fine e l’inizio di un’era. Ella venne giustiziata per ghigliottina dinanzi alla folla, come volevano i costumi del tempo; tuttavia, qualcosa andò storto.

Il boia di turno, infatti, aveva intenzione di mostrare la testa della donna ai popolani ma dovette fare i conti con un problema di percorso: il capo della monarca non fu completamente reciso dal resto del corpo, in quanto il dispositivo di esecuzione si era inceppato nel vestito della vittima. Per questo motivo, il carnefice di turno fu costretto ad utilizzare una seconda volta l’arnese fatale, sottoponendo Maria Antonietta (o, almeno, il suo corpo) a una seconda esecuzione.

Questo è uno dettagli più macabri concernente la storia della consorte di Luigi XVI di Francia, ma è anche quello più popolare.

Secondo i resoconti storici, quel dì del 1793, fu utilizzata una ghigliottina di scarsa qualità e perciò si sono palesati dei problemi durante l’esecuzione. Altri asseriscono che la causa dello spiacevole e disumano inconveniente sia da attribuire al boia, che per sbaglio inciampò sul vestito della donna.

Oggi non possiamo dire con certezza se questa storia sia vera o frutto di una propaganda volta ad amplificare la crudeltà della Rivoluzione Francese; sta di fatto che la morte di Maria Antonietta ha inaugurato una nuova parentesi storica per la Francia, la quale divenne un paese guidato dalla Rivoluzione e dalla Repubblica.

[Eric Pouhier, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons]