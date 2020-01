E' stato eseguito il primo trapianto di un tessuto muscolare fatto crescere in vitro

E’ stato eseguito, in Giappone, il primo trapianto di tessuto muscolare cardiaco fatto prima crescere in laboratorio partendo da cellule staminali pluripotenti.

L’operazione è stata eseguita da un team di medici nella città di Osaka su di un paziente che soffriva di una patologia grave che, a seguito di una cardiomiopatia ischemica, ha lasciato il suo cuore indebolito. Il trapianto è avvenuto usando cellule muscolari cardiache fatte crescere e “allevate” in laboratorio. Gli scienziati hanno utilizzato delle cellule staminali totipotenti indotte (dette iPS) che possono, proprio grazie al fatto che sono totipotenti, trasformarsi in qualsiasi tipo di cellula, da cellula muscolare ad epatocita e cellula del sistema nervoso.

Queste cellule sono state donate da individui in perfetta forma fisica e sono state fatte crescere in modo tale da farle trasformare in cellule muscolari cardiache. Tantissime di queste piccole cellule così specializzate (siamo nell'ordine del milione di cellule) sono state “attaccate” su di un foglio di soli 0,1 millimetro di spessore che è stato poi applicato sul cuore dello sfortunato paziente che presentava indebolimento cardiaco. Le cellule che sono state posizionate sul cuore danneggiato, con il passare del tempo, dovrebbero ricreare i vasi sanguigni danneggiati e, via via che esse crescono di dimensione e di numero, il foglietto sul quale sono legate si degrada senza provocare effetti collaterali: in questo modo il cuore danneggiato del paziente potrebbe tornare in buona salute.

Tuttavia è ancora presto per una produzione in larga scala, sono infatti necessari altri test per saggiare la vera efficacia di questo metodo e, infatti, il team di medici e scienziati afferma di voler sperimentare, nei prossimi tre anni, tale approccio su altri nove pazienti. Se i risultati di queste sperimentazioni dovessero dare un esito positivo, questo nuovo e rivoluzionario approccio potrebbe, forse, sostituire i costosissimi trapianti di cuore ed evitare le lunghe liste di attesa per trovare un donatore compatibile.